Scale Computing点评：HPE收购SimpliVity就像是“独角兽烧烤”

近日，Scale Computing联合创始人、首席执行官Jeff Ready接受采访，谈了他自己对HPE收购SimpliVity的看法，以及这对HPE、对超融合基础设施（HCI）市场以及对Scale Computing意味着什么。

近日，Scale Computing联合创始人、首席执行官Jeff Ready接受采访，谈了他自己对HPE收购SimpliVity的看法，以及这对HPE、对超融合基础设施（HCI）市场以及对Scale Computing意味着什么。

来看看你是否认同他对Scale在超融合基础设施市场定位比HPE更好的想法。

问：超融合基础设施市场是如何起步的？

Jeff Ready：Scale、Nutanix和SimpliVity在2012年的VMworld大会上发布了超融合基础设施产品，其中只有Scale现在仍然是私有的、独立的、并处于盈利的状态。

问：你是如何评价HPE收购SimpliVity的？

Jeff Ready：我认为评论SimpliVity销售的最好方式，就是要指出他们以这么低的价格进行销售实际上自毁一家独角兽公司。当你1、构建一家依赖于竞争对手的公司，2、业务模式没有真正通向盈利的途径，3、产品和产品定价针对错误的客户群，4、没有密切关注市场的需求，那么你这个独角兽就会变成其他科技巨兽可口的食物。

问：在这方面VMware怎样？



Jeff Ready：HPE现在有一个来自竞争对手的纯VMware解决方案。我认为其价值反映了SimpliVity完全依赖于VMware做任何事情，VMware现在相当于HPE的直接竞争对手。



问：你是怎么看待SimpliVity收购案的背景的？

Jeff Ready：它在找资金，但是没有找到，所以这是它的唯一选择，他们的运营率反映了Nutanix的情况。这进一步证明HCI还有生存的空间。HPE丢掉市场份额被HCI厂商获得，在这个市场没有明显的吸引力。

遗憾的是，HPE似乎已经错过了HCI——一种完全集成的堆栈——的真正价值。戴尔通过收购EMC/VMware获得这种堆栈；他们当然不是为了收购传统的Clarion业务！所以戴尔有一个可以从应用一直到底层硬件运行的堆栈。Scale Computing也拥有这种堆栈。HP以前没有这种堆栈，现在仍然没有，他们依赖于VMware。

问：不过SimpliVity确实有它自己的技术。

Jeff Ready：HPE很重视SimpliVity所拥有的重复数据删除技术，这是一项不错的技术。它可以用于加载到每个服务器上的硬件卡，所以灵活性是有局限的。但此外，现在投资重复数据删除技术的时机非常不好。例如像3D XPoint这样的下一代存储硬件正在带给我们像32TB闪存驱动器这样的技术。既然如此，我们为什么还要在加大容量的时候对一个小小的驱动器进行重复数据删除呢？

问：好吧。那么你是怎么看Scale Computing的成长的？

Jeff Ready：我们有很好的渠道机会，带给合作伙伴高利润，同时为他们的最终客户降低总拥有成本。消除VMware堆栈是关键，Scale拥有HCI最多的非VMware客户（客户群100%都是非VMware的）。客户看到了完全集成的价值，合作伙伴也可以从中受益。我不确定HPE是否能够通过这次收购取得任何进展。

评论

Scale谈到了非VMware堆栈，但它并不是唯一一家。HyperGrid（也就是以前的GridStore）的HCI一体机专注于Hyper-V，并且打算提供HCIA即服务。Nutanix也有一个非VMware堆栈——Acropolis。

Scale还称自己仍然是私有的、独立的、盈利的。不过我们现在还无法验证他们的销售业绩或者底线优势。

Dell-EMC是一家私有公司，拥有VMware并且已经是盈利的。作为一家非VMware堆栈的公司，Scale并不与拥有VxRail/VSAN的Dell-EMC直接竞争，这意味着不会被后者直接碾压。

我们可以把Scale与Nutanix和SimpliVity区分开并独立出来视为一种胜利或者一种失败。Nutanix已经IPO了，目前领跑超融合市场。SimpliVity已经被HPE以6.5亿美元收购。现在HCI领域的三大领先者其中有两家都已经找到了支持者，而Scale却没有。

我们认为创建于2007年的Scale已经在大约6轮融资中获得了6000万美元融资，最近一次是在2015年，而且Hewlett Packard Ventures（HPE的孵化器）是投资者之一。

Scale未来如何发展下去？我们认为它会继续通过渠道向中小企业进行售卖，打造一项类似Barracuda/Datto/Exagrid的业务，以达到1亿多美元的收入规模和盈利水平。

如果它继续保持渠道策略，开发适合中小企业的套件，随着HCI大潮的不断涌来，理论上Scale Computing是会发展地越来越好。生活往往并不是那么简单的。

