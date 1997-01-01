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HPE公司收购Cloud Cruiser，旨在对IT资源使用情况进行量化

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Cloud Cruiser公司此前已经开始为HPE的Clexible Capacity业务提供云资源消费分析软件。HPE公司本周二宣称其将着手收购Cloud Cruiser，不过目前关于收购交易的具体条款并未公布。

作者：孙博 来源：ZD至顶网服务器频道 【编译】 2017年1月25日

关键字：战略管理 HPE

ZD至顶网服务器频道 01月25日 新闻消息： Cloud Cruiser公司此前已经开始为HPE的Clexible Capacity业务提供云资源消费分析软件。

 HPE公司收购Cloud Cruiser，旨在对IT资源使用情况进行量化

HPE公司本周二宣称其将着手收购Cloud Cruiser，不过目前关于收购交易的具体条款并未公布。

Cloud Cruiser公司专门提供云资源消费分析软件，且其此前已被HPE方面应用于其Flexible Capacity方案当中。作为HPE Technology Services产品组合中的一款高增长组件，Flexible Capacity允许客户立足自有数据中心内通过按使用量付费模式管理IT基础设施。

这家位于北加州的厂商建立于2010年，且其客户名单中赫然出现了微软、TD Bank、NTT、福特以及KPN等巨头级企业。HPE公司亦是Cloud Cruiser的最大客户，而对后者的收购相信能够帮助其实现Flexible Capacity方案的差异性与市场优势。

“通过持续强化Cloud Cruiser平台以及SaaS应用Cloud Cruiser 16，将其更为紧密地集成至HPE Flexible Capacity当中并利用Cloud Cruiser团队在这一领域的深厚专业知识积累，我们对于其在实现创新型IT方案消费及帮助客户简化混合IT流程方面的表现充满期待，”HPE公司技术服务支持高级副总裁Scott Weller在一篇博文中写道。

当交易结束后，Cloud Cruiser公司将成为HPE旗下技术服务支持部门内Data Centr Care产品组合中的一部分。Cloud Cruise公司联合创始人兼EO David Zabrowski——曾于1997年至2002年之间担任惠普公司企业计算机部门总经理兼副总裁——将直接向Weller报告。

“展望未来，我们对于利用自身专业知识强化HPE Flexbile Capacity方案感到兴奋，并高兴地看到其将拥有面向Windows Azure堆栈及其它服务的支持能力。另外，我们还将继续推动SaaS应用Cloud Cruiser 16的创新工作，”Zabrowski在一篇博文中指出。“客户仍将成为我们的核心关注重点，我们还将在未来继续为其提供优秀的支持与产品强化服务。”

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