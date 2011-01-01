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谷歌公司将AI引入Raspberry Pi平台

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谷歌公司正计划将人工智能与机器学习工具在今年年内引入Raspberry Pi开源硬件平台。

作者：孙博 来源：ZD至顶网服务器频道 【编译】 2017年1月25日

关键字：人工智能 谷歌

ZD至顶网服务器频道 01月25日 新闻消息： 从面部识别、语音到文本翻译再到情感分析，未来您的Pi开源硬件平台将拥有更多工具选项。

谷歌公司正计划将人工智能与机器学习工具在今年年内引入Raspberry Pi开源硬件平台。

 谷歌公司将AI引入Raspberry Pi平台

Raspberry Pi基金会方面表示，“谷歌公司将在2017年年内有所行动。这位技术巨头已经为制造商社区准备了一系列激动人心的发展规划。”

根据该基金会的介绍，作为囊括广告与云计算业务的技术巨头，谷歌公司有意在今年年内推出更多工具选项。“谷歌公司的AI与机器学习相关技术将帮助厂商构建起更多更为强大的项目。”

谷歌方面已经面向机器学习、物联网、可穿戴式设备、机器人以及家庭自动化等领域开发出多种工具方案，而其亦在最新一轮调查中向Raspberry Pi爱好者们征集意见，希望了解大家具体需要哪些工具类型。

这份调查中提到了面部识别、情感识别以及语音到文本翻译，外加自然语言处理及情绪分析。

该基金会解释称，“谷歌这位技术巨头亦在导航、机器人与预测性分析领域推出了一系列强大的技术成果。这项调查将帮助其了解Raspbbery Pi社区，同时亦将帮助我们进一步明确自身到底需要哪些服务类型。”

小型低成本Raspberry Pi单片机已经取得了出乎意料的成功; 最初开发者预计其只能卖出1000套左右，但如今其销量已经突破1000万套。此项目的最初目标在于激励更多学生学习计算机科学，然而事实证明Pi取得了远超于此的深远影响力。
 

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