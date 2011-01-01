云极星创王凤：补齐产品形态 持续实践产业云

在云极星创联合创始人兼CEO王凤看来，云极星创虽然成立不到一年的时间，但是其对云计算市场有着自己的独特思考，那就是云极星创给自己的定位是综合性云服务商，致力于打造产业云生态。

ZD至顶网服务器频道 01月24日 人物访谈（文/李祥敬）：云极星创（北京）科技有限公司创立于2016年8月，创始团队成员均来自国际知名IT服务公司以及国内云计算领域一线公司，具备云计算领域IaaS、PaaS以及核心企业SaaS的产品研发能力、交付运维能力以及整合协同能力，具备丰富且成熟的企业级产品及服务的营销和运营经验。

云极星创联合创始人兼CEO王凤

如果只是从这段官方的公司介绍来看，或许你觉得云极星创与中国众多的云计算新创类公司没有啥差别。但是在云极星创联合创始人兼CEO王凤看来，云计算市场的发展正在走入深水区，这也意味着云计算的交付方式将随之进入深度变革期。云极星创虽然成立不到一年的时间，但是其对云计算市场有着自己的独特思考，那就是云极星创给自己的定位是综合性云服务商，致力于打造产业云生态。

为什么要做综合性云服务商？

或许人们会认为，由于初始团队的渊源，云极星创会选择聚焦在基于OpenStack的IaaS市场进行拓展。但事实上，云极星创选择了全面发展的路线，也就是覆盖云计算的IaaS、PaaS以及SaaS三个层面。

“我很早就说过一般云计算新创类公司的生存窗口期是18个月，如果在这18个月中，这家公司不能够实现良性的商业模式，那么可以说这家公司的前景是没有希望的。”王凤说。

一家云计算新创类公司在发展起步期，人才和资本非常重要。“如果从这个维度看，在IaaS层奋力拼杀的厂商在2017年Q1会有一个比较明朗的格局出现。”王凤如此看待这个市场。

王凤表示，当云计算不断向公共服务演进，聚焦底层基础设施的IaaS层一定会形成寡头格局。这个时候云计算与行业的融合是关键，因为客户并不关心底层基础设施细节，而是关注业务和应用。

“云计算产品的提供是按照技术分层的，IaaS、PaaS和SaaS分别对应解决不同技术层面的问题。但是这与用户需求背道而驰，用户引入云计算正是因为传统IT的复杂度高，希望拥有一个直接面向行业应用并自上而下构建的云服务平台。这是目前的云计算市场的供需矛盾点。”王凤说。

所以云极星创没有单一聚焦在IaaS层，而是在打造开放、稳定、安全、高性能的IaaS层的基础上，构建灵活、易用、统一融合的PaaS层，聚焦交付面向行业应用场景的整体解决方案，联结与协同产业链上下游及周边的生态合作伙伴。

在生态合作上，无论是横向的分销商、集成商、硬件厂商还是纵向的ISV，包括当前IaaS、PaaS以及SaaS方向的生态合作伙伴，云极星创从创立之初就得到了业界的鼎力支持。

于是，云极星创与与海航云的合作也就顺理成章了。云极星创与海航集团旗下易建科技签署战略合作协议，双方依托海航云数据中心及相关业务，围绕云计算业务领域开展全面合作，构建开放、协同、共赢的云生态体系，共同打造“海航云”的品牌，提升行业影响力。此外，双方还将共同推进资本层面的深度合作，实现优势互补、共同发展、互利共赢。

产业云的生产工具与生产资料

现在各行各业对于云计算的接受度已经普遍提高了，而王凤更是用生产工具与生产资料的关系来阐释云极星创的产业云策略。

“云计算最终要向行业拓展，而云计算本质上只是一个工具，数据是未来的生产资料。当云计算遇到产业数据，那么其所产生的价值是不可估量的。”王凤说。

云计算与产业数据会衍生出新的商品，从而创造新的增值机会。而云极星创要做的就是夯实底层，为产业云提供对应的支撑。

在IaaS方面，云极星创推出了PoleOS，其基于开源云计算技术框架构建。提供包括弹性云主机、 高性能云硬盘、所见即所得VPC 网络在内的完整、可靠、易用的云计算环境。

在云管理平台方面，云极星创云计算智能管控平台Galaxy可以方便地管理虚拟资源池和物理资源池，能够将各种云资源池任意组合成云服务，通过统一的管理门户发布。Galaxy具备权限认证、账号管理、运营管理、计量计费、第三方服务对接等模块化功能，同时，能够对接企业自身的账号系统和内部流程流转系统，实现云管理平台与企业门户管理的整合统一。

云极自动化运维平台Venus面向基础运维及业务运维部门，也面向IT管理部门，能够开放性地支持IT演进过程中的不同时期的基础设施、环境、业务系统、PaaS平台的管理，实现资源统一规划、快速部署、智能编排、监控报警、日志分析等。

正是基于这些“生产工具”，产业云才能充分挖掘出产业数据的价值。海航集团的多样化产业布局正好为产业云提供了相应的场景化应用。

寄语2017

云计算市场现在已经进入到百花齐放的阶段，未来哪个点会是“风口”呢？王凤认为，容器技术肯定是一个爆发点，2017年专注于容器技术的创业公司会面临洗牌。

对于2017年的布局，王凤说，技术的演进最终要落实到客户需求上面，云极星创会补齐产品形态，构建企业级的技术堆栈，拉近技术实现与客户需求的距离，以客户需求为中心，与客户共成长。

“未来，云极星创会加强技术团队的建设，持续推进产业云，并拓展大数据分析和数据服务。我们将利用生态合作伙伴的方式迅速补齐产品形态，尝试推进产业云在金融、物流、制造、 旅游、智能科技等行业的应用，通过深入的行业实践去检验云极星创产业云产品及服务的能力，切实推进产业云的落地。”