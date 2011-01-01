IBM公司将可视化技术纳入其安全产品组合当中

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ZD至顶网服务器频道 01月24日 国际报道：来自旧金山的Agile 3 Solutions公司正式归入蓝色巨人麾下。
IBM公司已经公布一项收购决议，计划买入来自旧金山的私人控股数据可视化企业Agile 3 Solutions公司。不过在本周一的发布内容中，并未提及具体交易条款。
这项技术使得“高层管理人员能够更好地对敏感数据保护相关风险进行可视化查看、理解与管理。”具体来讲，这项技术提供一套仪表板，允许非技术相关人员发现并分析与数据相关的业务风险。
可视化格式本身相较于内容密集型报告、安全日志等载体而言，更易于被理解及使用。
这项交易预计将在未来几周内结束。交易完成后，IBM公司计划将此项可视化技术同IBM Guardium——即蓝色巨人的数据保护软件——进行结合。这项技术还将通过IBM Data Security Services进行交付。
Agile 3 Solutions公司收购案标志着IBM方面已经通过其一系列投资活动并入20家安全相关厂商。事实上，这只是一项规模较小的季中收购，其重要性无法与此前的战略性收购活动相提并论——包括2006年收购Internet Security Systems公司、2011年收购SIEM厂商Q1 Labs以及去年收购由Bruce Schneier创建的响应技术厂商Resilient Systems等。
综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl
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