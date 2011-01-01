都做云，为什么ZStack独受阿里云青睐？

1月18日，ZStack对外宣布获得由阿里云领投，找钢网胖猫创投、紫竹小苗基金跟投的数千万人民币A轮投资，并推出以公共云为中心的混合云战略，

ZD至顶网服务器频道 01月23日 新闻消息（文/邹大斌）： 1月18日，一个被中国人视为非常吉利的日子，ZStack对外宣布获得A轮投资。ZStack将与阿里云进行战略合作，获得由阿里云领投，找钢网胖猫创投、紫竹小苗基金跟投的数千万人民币A轮投资，并推出以公共云为中心的混合云战略，未来更将向基于IaaS的企业软件仓库分发部署方式进化。会上ZStack还发布了混合云战略，未来更将向基于IaaS的企业软件仓库分发部署方式进化。

在业界ZStack并不是一个很知名，其成立的历史也不长，2015年10月才算正式成立，虽然其产品推出更早一点（2015年年初），主要提供云计算IaaS软件。实际上，这样的公司如今很多，刚刚“出道”的ZStack是如何受到阿里云青睐的，使得阿里云愿意领投数千万元给这么一家名不见经传的公司？

ZStack创始人兼CEO张鑫

坚定地走产品化之路

ZStack是一家由几位在云计算行业扎根多年的技术专家创立的，创始人都来自美国硅谷，核心人员也都来自一线大公司。比如，ZStack创始人兼CEO张鑫此前就是在著名的开源云计算公司CloudStack工作了5年半，在此之前他还在英特尔从事了多年的虚拟化技术的研究，这些工作经历为ZStack的发展奠定了一个非常好的基础。

“我们做过云计算IaaS,我们知道这里有哪些坑。正因为我们淌过这些坑，所以我们才能做出更好的IaaS软件。”张鑫告诉记者。

特别是在CloudStack的这段经历，让张鑫充分认识到产品化的重要性以及如何做产品化，也为今天的ZStack特立独行地走在产品化道路上做了很好的铺垫。

据张鑫介绍，与业内同行相比，ZStack的一个特点是坚定地走产品化的道路。“我们知道在这个领域，现在做产品服务很流行，不少企业也通过这种商业模式走得很成功，但我们认为，我们这些年的经验积累都在技术上，我们能给用户提供一个很好的产品，但服务我们得需要合作伙伴。”他说。

正是因为基于这样的想法，使得ZStack能一心一意专注于产品，并致力于简化和优化产品的部署和使用，“一键部署单机私有云”、“半个小时建1万台云主机”、“全自动配置”被张鑫用来描述自己的产品特点。众所周知，OpenStack被吐槽最多的就是产品过于复杂，安装和维护都需要专业人员，单从这一点而言，也可看出ZStack的过人之处。而这也正是投资们青睐ZStack的主要原因。

“在我们看来，ZStack的一大特点是产品很简单，能够大大降低客户的使用成本；另外一个是，它通过跟公共云的混合，把公共云的能力和专有云的能力合在一起，给客户带来一个整体价值。这两点我认为ZStack是非常独特的。”阿里云产品总监马劲表示。

为中国云计算助力

这几年中国的云计算正成井喷式的增长，其增长速度远超欧美，这也为像ZStack这些从事云计算的公司创造良好的条件。在演讲中，张鑫表示，他非常看好中国的云计算市场，正是因为这个原因它才回国创办了ZStack。同时，他也认为中国的云计算市场还缺乏一个真正为中小企业设计的IaaS产品，而ZStack就是专门为这个市场准备。

“专有云市场当前的特征是典型用户的部署规模偏小，目前Openstack 市场80%的客户服务器数量在100台以下；根据VMware2016年财报推算，VMware大部分客户部署规模在10余个服务器的数量级，这说明中小规模专有云占据了大部分专有云市场需求。在这些企业用户‘上云’的过程中，传统项目制的专有云解决方案暴露了部署周期长、成本高等缺陷，只有实现向产品型专有云的进化，才能帮助大量中小企业简易、快速、经济的部署专有云。”张鑫说。

为了满足这个市场的特殊需求，张鑫介绍说，ZStack在产品的设计和开发中坚持了“4S（Simple、Scalable、Strong、Smart）”的原则：Simple（简单），让用户可以自己运维部署一个专有云，而不需要厂商围绕着他去做部署、去做定制化；Scalable（可扩展），云必须是可扩展的，从10到1000台服务器部署方式和策略不变；Strong（强壮），专有云是企业的基础设施中心必须稳定；Smart（智能），高度产品化的专有云必须是智能的，没有人工干预，没有零手工配制。

“以上四点都具备，这才是一个产品型的专有云。我们认为ZStack符合这个目标。”张鑫说。

除了产品化以外，混合云也是本次发布会上张鑫强调的。应该说，此番ZStack成功地借助阿里云的投资进入了阿里云的生态体系，也为ZStack的混合云战略奠定了一个很好的基础。

据悉，基于无缝混合云理念，ZStack与阿里云进行合作提出“云+端”的战略：以阿里云的公共云为“云”，以ZStack专有云为“端”，从而为用户带来无缝的混合云体验。在存储、网络、应用市场等应用场景，该解决方案既能为本地数据中心赋予ZStack专有云能力，又能无缝获取公共云的弹性扩展能力，无需考虑软件架构的差异。

采访中，张鑫透露，对ZStack他有一个更为长远的目标，那就是建立一个基于IaaS平台的应用分发中心。“正如今天Window是很多电脑的操作系统一样，未来IaaS也将变成数据中心的操作系统。通过IaaS捆绑的应用商店分发，用户在统一的界面上实现一键部署、升级应用集群，是非常有可能的。”张鑫说。

而做到这一点的前体就是ZStack的IaaS软件做得足够好，用户群足够大。到那时，ZStack必将拥有一个具有更大想象空间的未来。