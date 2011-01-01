IBM实现云及认知业务营收提升 而整体营收缩水

IBM公司仍乐观地估计，其2017年将迎来云业务及移动业务的可观提升

ZD至顶网服务器频道 01月21日 新闻消息（文/刘新萍）： IBM公司本季度实现云业务及认知业务部门营收提升，但除此之外，其整体营收水平仍较上年同期缩水两位数百分比。

蓝色巨人表示，其截至去年12月31日的2016年第四季度营收与上年同期基本持平，而净收入则实现略微提升。

• 本季度营收为218亿美元，较2015年第四季度降低1%。

• 净收入为45亿美元，较上年同季度增长1%。

• 技术服务与云部分营收为93亿美元，同比增长1.7%。云业务本身营收总额为42亿美元，同比提升33%。

• 认知解决方案（包括沃森业务）营收总额达53亿美元，同比增长1.4%。

• 全球业务服务部门营收为41亿美元，较上年同期降低4.1%。

• 系统营收为25亿美元，较上年同期降低12.5%，这主要是受到IBM硬件业务表现不力的影响。

• 非GAAP每股收益为5.01美元，高于原本最高估值4.88美元。

着眼于2016财年全年：

• 营收为799亿美元，较2015财年全年降低2%。

• 净收入为119亿美元，较上年全年降低11%。

• 蓝色巨人的“战略需求”部门，其中包括云、移动、分析、安全与社交等业务，总体营收为328亿美元，较上年增长13%。

• 云营收收得137亿美元，较上年全年增长35%。

伴随着这些数字，IBM公司正在酝酿新一波裁员计划，其将涉及数万个既定裁撤岗位。不过IBM方面也在为其实现业务增长的部门物色相关人才。

着眼于2017年，IBM公司希望其能够通过云业务与战略需求调整重新回归运营正轨，确保各高速增长业务部门能够在营收当中占据主要比例，最终帮助蓝色巨人再次走向营收增长。

IBM公司董事长兼CEO罗睿兰表示，“2016年，我们的战略需求增长已经占据总收入中的40%以上，而我们已经确立了自身作为业界领先的认知解决方案与云平台厂商的地位。”

IBM公司的股价在财报发布后的交易中下跌2.37%，目前为每股162.85美元。

Bernstein公司分析师Toni Sacconaghi表示，“我们认为IBM公司的业务正受到三大不同结构性力量的挑战。”

“目前IBM公司面临的三大关键问题分别为：其一，外部部署与即服务方案迁移; 其二，薄弱UNIX相关销售表现的负面影响; 其三，传统外包业务的成熟度。”

“‘战略需求’类业务的高速增长在很大程度上抵消了IBM公司核心业务遭遇的严重恶化。”