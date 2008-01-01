HPE公司CEO Whitman指出：AI与机器人确实会在一定程度上取代人类

在本次达沃斯世界经济论坛上，HPE公司CEO Meg Whitman以小心翼翼的态度讨论了如何在AI与机器人时代下保护人类工作岗位这一重要议题。

ZD至顶网服务器频道 01月18日 新闻消息：在本次达沃斯世界经济论坛上，HPE公司CEO Meg Whitman以小心翼翼的态度讨论了如何在AI与机器人时代下保护人类工作岗位这一重要议题。

本周，全球商业大亨与政治人物齐聚达沃斯这座欧洲小镇，而惠普常年以来的成本削减性裁员无疑确立了Whitman的发言基调。

Whitman指出，商界与学术界将需要联手合作以解决世界各地出现的一波新趋势，即技术开始逐渐取代人类在工作中的地位。

她在会议上表示，"需要考虑我们所掌握的现有技术，再加上机器人、更多自动化方案乃至人工智能。"

AI被广泛视为人类在气候变化、医药与农业等领域所面临之最大挑战的绝佳解决方案，但这种强大的背后亦意味着很多人将因此失去工作。

Whitman同时承认，特朗普当选与英国脱离欧盟的决定正是美国与英国大量民众对全球化潮流的不满表现，而这一切应当由"商界与学术界负责进行过渡"。

不过HPE自身显然对技术的升级毫不担忧; 过去五年多以来，Whitman已经通过她制定的"转型"清单一手裁撤了公司内部约9万个工作岗位。虽然其中部分确实属于冗余职位，但也有部分隶属于分支机构销售部门的员工已经或者正在申请离职。

HPE公司目前已经与我们熟知的惠普相去甚远--PC与打印业务被独立出去，企业服务向CSC的转让正在进行谈判，而软件部门亦被拆分为Micro Focus。

这一变革绝不仅限于HPE公司，我们也有理由以最坏的打算设想未来十年或者二十年内的就业形势。