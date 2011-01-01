超级规模HPC项目Mont-Blanc进入第三阶段 将开发ARM单板机计算节点

欧盟委员会(European Commission)在多阶段、超级计算计划Mont-Blanc大洒金钱，以开发ARM SoC（单板机）计算节点。

ZD至顶网服务器频道 01月17日 编译：欧盟委员会(European Commission)在多阶段、超级计算计划Mont-Blanc大洒金钱，以开发ARM SoC（单板机）计算节点。

Mont-Blanc选了Ato的Bull部门打造超级计算节点，用的是Cavium的Thudner X2 64位ARMv8-A服务器处理器SoC。

Mont-Blanc项目2011年启动，其网站资料显示，该项目的目标是开发“能够制定未来全球高性能计算标准”和使用节能处理器的计算机架构。计划由巴塞罗那超级计算中心(BSC) 协调，已进入第三阶段。前两阶段资金中的1600万欧元来自EC（欧盟委员会），600万欧元来自其他机构。

第三阶段由Atos协调，欧盟委员会亦资助790万欧元，第三阶段旨在设计高端高性能计算平台，以提供更高的性能-能量比。第三阶段将覆盖硬件操作系统、工具和应用程序，为计算节点的工业规模生产铺路。

Atos表示，该项目会将旗下Bull sequana pre-exascale超级计算机系列架构用在网络、管理、制冷和功率方面。Atos和Cavium合作签署了协议，将就该计划合作，并已将Mont-Blanc设置为ThunderX2版初级站。

Cavium ThunderX2

ARM CPU的大多数应用软件、工具和代码库集中在智能手机的使用上，Mont-Blanc的目标之一是构建ARM高性能计算软件基础架构，兼具工具、堆栈和代码库。

负责Mont-Blanc项目运作的财团联盟包括Atos、ARM、AVL(奥地利动力车开发商)及7个学术机构，包括巴塞罗那超级计算中心。第三阶段初级测试平台使用ThunderX2 SoC，可望在今年晚些时候进入部署阶段。