IDC：2017年公有云和私有云将推动云IT基础设施支出增长

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告的最新预测，2017年部署在云环境中的IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）整体开支将增长18.2%至442亿美元……

ZD至顶网服务器频道 01月16日 新闻消息：根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告的最新预测，2017年部署在云环境中的IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）整体开支将增长18.2%至442亿美元，其中主要开支是来自于公有云数据中心（61.2%），另一方面本地私有云环境将贡献14.6%的开支。随着企业数据中心越来越多地采用私有云和混合云战略，面向本地私有云部署的IT基础设施支出将增加16.6%。相比之下，对传统、非云IT基础设施的开支在2017年将减少3.3%，但是仍然在最终用户开支中占最大份额（57.1%）。（注：以上所有数据都不包含服务器和存储之间的重复计数。）

2017年，面向本地云部署的IT基础设施支出将在所有地区呈现双位数增长，全球都继续向使用本地IT资源转移。不过，2017年大部分最终用户开支（57.9%）仍来自于结合了私有云和本地传统IT的云上IT基础设施。在云设置方面，所有地区都持续向私有云部署转移，所有地区的传统、非云IT都呈现缩减态势。

以太网交换机将是云IT基础设施开支中增长最快的部分，在2017年增长23.9%，另外对服务器和企业存储的开支将分别增加13.6%和23.7%。在所有这三个技术部分，在私有云部署上的开支增长将超过公有云，同时对非云基础设施的投资将缩减。

IDC预计，长期来看本地云IT基础设施开支的五年复合增长率为14.2%，到2020年达到481亿美元，公有云数据中心将在其中占80.8%。加上私有云，对云基础设施的整体开支复合增长率为13.9%，到2020年将超过对非云IT基础设施的开支。私有云IT基础设施开支复合年增长率为12.9%，非云IT（云和本地）开支符合年增长率为1.9%。

"未来几个季度，全球新开放的超大规模数据中心完成的投资，越来越活跃的二级以及区域服务提供商，将推动云IT基础设施的增长，"IDC存储研究总监Natalya Yezhkova这样表示。"云IT基础设施整体开支的另一个重要推动力是私有云部署，最终用户继续获得在他们自己数据中心设置和管理云IT方面的知识和经验。"