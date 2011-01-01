IDC：2016年Q3全球云IT基础设施市场收入增长8.1%

根据IDC全球云基础设施季度追踪报告，面向云IT（包括公有云和私有云）的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）厂商收入在2016年第三季度同比增长8.1%达到84亿美元。

ZD至顶网服务器频道 01月16日 新闻消息：根据IDC全球云基础设施季度追踪报告，面向云IT（包括公有云和私有云）的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）厂商收入在2016年第三季度同比增长8.1%达到84亿美元。以太网交换机仍然是收入增长的推动力，因为该市场在等待新的超大规模数据中心建设来推动额外的增长。

2016年第三季度云IT基础设施销售在所有IT基础设施支出中所占份额攀升至39.2%。面向私有云的IT基础设施销售收入增长8.2%至33亿美元，公有云部分增长8%至51亿美元。相比之下，该季度传统（非云）IT基础设施的收入同比下滑10.8%。私有云基础设施增长主要受到了以太网交换机的推动，同比增加60.8%，其次是存储（9%）和服务器（3.2%）。公有云增长也主要受到了以太网交换机的推动，同比增长46.2%，其次是服务器（6.8%）和存储（3%）。在传统IT部署方面，服务器下滑幅度最大（同比减少12.9%），以太网交换机和存储分别下滑了1.6%和8.6%。

"新建云数据中心开始落地，但是第三季度对云IT基础设施市场的影响很小，"IDC计算平台研究总监Kuba Stolarski表示。"随着网络升级继续从整体上推动云的增长，超大规模云数据中心正在到来，这将在未来几个季度对新的服务器和存储部署起到推动作用。最近，新兴市场和小型云服务提供商重新崛起。随着越来越多具备相关能力的系统管理员越来越容易实施和维护OpenStack，私有云拥有更广泛的部署参数，在越来越多的用例中更加可行。"

从区域角度看，来自云IT基础设施销售的厂商收入在中东和非洲增长最快，2016年第三季度同比增长36.7%，其次是日本（29.9%）、拉丁美洲（21.7%）、西欧（16.8%）、不包括日本的亚太（11.9%）、加拿大（5.3%）、中东欧（4.3%）和美国（2.9%）。

Top 5 Vendor Groups, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Q3 2016 (Revenues are in Millions, Excludes double counting of storage and servers) Vendor Group 3Q16 Revenue (US$M) 3Q16 Market Share 3Q15 Revenue (US$M) 3Q15 Market Share 3Q16/3Q15 Revenue Growth 1. Dell Technologies* ,301 15.5% ,370 17.6% -5.0% 1. Hewlett Packard Enterprise* ,250 14.9% ,247 16.0% 0.2% 3. Cisco ,029 12.2% 6 9.8% 34.2% 4. Lenovo* 7 3.5% 0 3.5% 10.0% 4. Huawei* 4 3.3% 3 2.1% 68.4% 4. NetApp* 9 2.8% 8 3.3% -7.5% 4. Inspur* 8 2.6% 0 2.1% 36.5% ODM Direct ,134 25.4% ,100 27.0% 1.6% Others ,672 19.9% ,449 18.6% 15.4% Total ,413 100% ,783 100% 8.1% IDC's Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, January 2017

*表格注释：Dell Technologies和HPE并列第一；联想、华为、NetApp和浪潮在2016年第三季度全部并列第4。IDC认定，在全球云IT基础设施市场，当两家或者更多厂商收入份额差距不足1%的时候，这些厂商处于并列位置。