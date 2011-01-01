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IDC：2016年Q3全球云IT基础设施市场收入增长8.1%

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根据IDC全球云基础设施季度追踪报告，面向云IT（包括公有云和私有云）的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）厂商收入在2016年第三季度同比增长8.1%达到84亿美元。

作者：刘新萍 来源：ZD至顶网服务器频道 【编译】 2017年1月16日

关键字：市场收入 公有云 私有云 IT基础设施

ZD至顶网服务器频道 01月16日 新闻消息：根据IDC全球云基础设施季度追踪报告，面向云IT（包括公有云和私有云）的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）厂商收入在2016年第三季度同比增长8.1%达到84亿美元。以太网交换机仍然是收入增长的推动力，因为该市场在等待新的超大规模数据中心建设来推动额外的增长。

2016年第三季度云IT基础设施销售在所有IT基础设施支出中所占份额攀升至39.2%。面向私有云的IT基础设施销售收入增长8.2%至33亿美元，公有云部分增长8%至51亿美元。相比之下，该季度传统（非云）IT基础设施的收入同比下滑10.8%。私有云基础设施增长主要受到了以太网交换机的推动，同比增加60.8%，其次是存储（9%）和服务器（3.2%）。公有云增长也主要受到了以太网交换机的推动，同比增长46.2%，其次是服务器（6.8%）和存储（3%）。在传统IT部署方面，服务器下滑幅度最大（同比减少12.9%），以太网交换机和存储分别下滑了1.6%和8.6%。

"新建云数据中心开始落地，但是第三季度对云IT基础设施市场的影响很小，"IDC计算平台研究总监Kuba Stolarski表示。"随着网络升级继续从整体上推动云的增长，超大规模云数据中心正在到来，这将在未来几个季度对新的服务器和存储部署起到推动作用。最近，新兴市场和小型云服务提供商重新崛起。随着越来越多具备相关能力的系统管理员越来越容易实施和维护OpenStack，私有云拥有更广泛的部署参数，在越来越多的用例中更加可行。"

从区域角度看，来自云IT基础设施销售的厂商收入在中东和非洲增长最快，2016年第三季度同比增长36.7%，其次是日本（29.9%）、拉丁美洲（21.7%）、西欧（16.8%）、不包括日本的亚太（11.9%）、加拿大（5.3%）、中东欧（4.3%）和美国（2.9%）。 

Top 5 Vendor Groups, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Q3 2016 (Revenues are in Millions, Excludes double counting of storage and servers)

Vendor Group

3Q16 Revenue (US$M)

3Q16 Market Share

3Q15 Revenue (US$M)

3Q15 Market Share

3Q16/3Q15 Revenue Growth

1. Dell Technologies*

,301

15.5%

,370

17.6%

-5.0%

1. Hewlett Packard Enterprise*

,250

14.9%

,247

16.0%

0.2%

3. Cisco

,029

12.2%

6

9.8%

34.2%

4. Lenovo*

7

3.5%

0

3.5%

10.0%

4. Huawei*

4

3.3%

3

2.1%

68.4%

4. NetApp*

9

2.8%

8

3.3%

-7.5%

4. Inspur*

8

2.6%

0

2.1%

36.5%

ODM Direct

,134

25.4%

,100

27.0%

1.6%

Others

,672

19.9%

,449

18.6%

15.4%

Total

,413

100%

,783

100%

8.1%

IDC's Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, January 2017

 

*表格注释：Dell Technologies和HPE并列第一；联想、华为、NetApp和浪潮在2016年第三季度全部并列第4。IDC认定，在全球云IT基础设施市场，当两家或者更多厂商收入份额差距不足1%的时候，这些厂商处于并列位置。

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