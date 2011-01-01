IDC：2016年Q3全球云IT基础设施市场收入增长8.1%

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ZD至顶网服务器频道 01月16日 新闻消息：根据IDC全球云基础设施季度追踪报告，面向云IT（包括公有云和私有云）的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）厂商收入在2016年第三季度同比增长8.1%达到84亿美元。以太网交换机仍然是收入增长的推动力，因为该市场在等待新的超大规模数据中心建设来推动额外的增长。
2016年第三季度云IT基础设施销售在所有IT基础设施支出中所占份额攀升至39.2%。面向私有云的IT基础设施销售收入增长8.2%至33亿美元，公有云部分增长8%至51亿美元。相比之下，该季度传统（非云）IT基础设施的收入同比下滑10.8%。私有云基础设施增长主要受到了以太网交换机的推动，同比增加60.8%，其次是存储（9%）和服务器（3.2%）。公有云增长也主要受到了以太网交换机的推动，同比增长46.2%，其次是服务器（6.8%）和存储（3%）。在传统IT部署方面，服务器下滑幅度最大（同比减少12.9%），以太网交换机和存储分别下滑了1.6%和8.6%。
"新建云数据中心开始落地，但是第三季度对云IT基础设施市场的影响很小，"IDC计算平台研究总监Kuba Stolarski表示。"随着网络升级继续从整体上推动云的增长，超大规模云数据中心正在到来，这将在未来几个季度对新的服务器和存储部署起到推动作用。最近，新兴市场和小型云服务提供商重新崛起。随着越来越多具备相关能力的系统管理员越来越容易实施和维护OpenStack，私有云拥有更广泛的部署参数，在越来越多的用例中更加可行。"
从区域角度看，来自云IT基础设施销售的厂商收入在中东和非洲增长最快，2016年第三季度同比增长36.7%，其次是日本（29.9%）、拉丁美洲（21.7%）、西欧（16.8%）、不包括日本的亚太（11.9%）、加拿大（5.3%）、中东欧（4.3%）和美国（2.9%）。
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Top 5 Vendor Groups, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Q3 2016 (Revenues are in Millions, Excludes double counting of storage and servers)
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Vendor Group
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3Q16 Revenue (US$M)
|
3Q16 Market Share
|
3Q15 Revenue (US$M)
|
3Q15 Market Share
|
3Q16/3Q15 Revenue Growth
|
1. Dell Technologies*
|
,301
|
15.5%
|
,370
|
17.6%
|
-5.0%
|
1. Hewlett Packard Enterprise*
|
,250
|
14.9%
|
,247
|
16.0%
|
0.2%
|
3. Cisco
|
,029
|
12.2%
|
6
|
9.8%
|
34.2%
|
4. Lenovo*
|
7
|
3.5%
|
0
|
3.5%
|
10.0%
|
4. Huawei*
|
4
|
3.3%
|
3
|
2.1%
|
68.4%
|
4. NetApp*
|
9
|
2.8%
|
8
|
3.3%
|
-7.5%
|
4. Inspur*
|
8
|
2.6%
|
0
|
2.1%
|
36.5%
|
ODM Direct
|
,134
|
25.4%
|
,100
|
27.0%
|
1.6%
|
Others
|
,672
|
19.9%
|
,449
|
18.6%
|
15.4%
|
Total
|
,413
|
100%
|
,783
|
100%
|
8.1%
|
IDC's Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, January 2017
*表格注释：Dell Technologies和HPE并列第一；联想、华为、NetApp和浪潮在2016年第三季度全部并列第4。IDC认定，在全球云IT基础设施市场，当两家或者更多厂商收入份额差距不足1%的时候，这些厂商处于并列位置。
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