 艾默生网络能源全球首发“PF=1”小功率UPS

1月12日，全球关键供电设备领先企业艾默生网络能源（Vertiv），在北京举行了“从心定义——ITA2全新一代小功率UPS新品发布会”，重磅推出了这款极具前瞻研发视野的领先一代产品方案。

ZD至顶网服务器频道 01月15日 新闻消息（文/邹大斌）：1月12日，全球关键供电设备领先企业艾默生网络能源（Vertiv），在北京举行了“从心定义——ITA2全新一代小功率UPS新品发布会”，重磅推出了这款极具前瞻研发视野的新一代产品，以更可靠、更高效、更灵活的创新研发，为满足产业升级带来的更高更新的小功率UPS产品诉求提供坚实保障。这也是艾默生网络能源从2016年12月1日正式更名为Vertiv之后对外发布的首个新产品。

ITA小功率UPS再升级

ITA是艾默生网络能源（Vertiv）的一款经典的小功率UPS，8年前进入市场，市场认可度很高，仅2016年销售收入就高达2亿元人民币，ITA2是该产品的第二代产品。发布会上，业内专家、重点行业客户、合作伙伴及媒体代表等众多嘉宾，共同见证了ITA2小功率UPS延续ITA一代产品经典，再铸可靠、极致性能与技术革新的辉煌。会上艾默生网络能源（Vertiv）的产品技术专家围绕UPS技术潮流、发展趋势及市场前景等内容进行了深入的探讨和思辨，并全面解读了ITA2小功率UPS的产品价值。

艾默生网络能源（Vertiv）大中华区产品与战略规划部副总裁崔益彬

据艾默生网络能源（Vertiv）大中华区资深产品经理胡江堃介绍，从ITA一代产品到ITA2的全球首发，历时8年。相比第一代产品，ITA2做了不少改进，这也使得新一代ITA能更好地满足市场需求。

“对应中小应用环境的Edge、雾计算、中国制造2025以及智慧生活，带来了针对高品质、高可靠产品方案的新一轮需求浪潮，ITA2全新一代小功率UPS即是在这样的背景下应运而生。”胡江堃说。

在性能品质上，ITA2小功率UPS拥有“可靠、极致、创新、灵活”四大核心价值。胡江堃介绍说，基于全新的系统级可靠性设计以及多达147类948项的严苛测试，ITA2小功率UPS能够轻松应对特殊场景的可靠性要求。值得骄傲的是，ITA2小功率UPS具备极致的电气性能，是国内首发“PF = 1” 全新一代小功率UPS，其带载能力提升11%～43%，整机效率高达96%以上，体积则减少了30%以上。

艾默生网络能源（Vertiv）大中华区资深产品经理胡江堃

更多的创新设计也是这款产品的一大亮点，引入媲美大功率UPS的“独立风道”设计，灰尘沉积降低70%以上，而出厂自带网管功能、标配TCP/IP网络接口及干接点接口，可以轻松融入万物互联。同时LCD显示屏具有重力自适应功能，可自动识别系统的安装方式（塔式/机架式）。在环境适应性上，胡江堃表示，ITA2小功率UPS具备全面的灵活性，除常规应用场景外，还可以完美适应高海拔环境、多粉尘泛工业环境、车载船运等严苛环境，而且具有灵活的电池配置方式以及灵活的可靠性分级选择和输入源选择。

另外，为了帮助企业用好ITA2，艾默生网络能源（Vertiv）将在渠道和服务体系等方面给予充分支持。艾默生网络能源Vertiv）大中华区IT Channel销售部总监钱景在演讲时表示，公司将继续大力支持合作伙伴的业务创新，并在市场支持上加大力度，在渠道政策、服务体系、市场推广、产品和服务培训、服务保障及媒体推广等方面全方位投入资源，为各类用户与合作伙伴提供销售便利与市场拉力，围绕中小应用环境需求，与各类合作伙伴建设高效共赢的渠道生态圈。”

艾默生网络能源（Vertiv）大中华区IT Channel销售部总监钱景

VERTIV：艾默生网络能源的新征程

2016年12月，艾默生网络能源更名为VERTIV，在业界引起了强烈反响。在此发布会上，艾默生网络能源（Vertiv）大中华区产品与战略规划部副总裁崔益彬针对VERTIV的未来走向及发展愿景进行了全面的战略解读。

崔益彬表示，VERTIV将以创业企业的特质，全面承袭艾默生网络能源的品牌资产和对客户的承诺，并以更高的专注度和灵活性持续为客户及合作伙伴创造更大价值。同时，艾默生网络能源旗下ASCO、Chloride、Liebert 、NetSure 、Trellis 等五大旗舰子品牌也将继续支撑且强化VERTIV的品牌辨识和认知。

“全球首发的ITA2小功率UPS，从心定义了中小容量UPS产品的核心价值。”崔益彬强调，“这款创新产品的推出，也极好地体现了VERTIV秉承并强化艾默生网络能源持续创新的理念和传统。”

演讲结束后，崔益彬、田军、钱景、孙斌以及艾默生网络能源（Vertiv）大中华区AC Power事业部副总裁吴胜章、北京分公司代表李春强，共同启动了ITA2全新一代小功率UPS的全球首发仪式，正式开启了小功率UPS产品的新时代。