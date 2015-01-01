 Nutanix发布第五代Acropolis

Nutanix正在打造自己的Acropolis产品，更新的5.0版本则更加了超过45个新功能。

ZD至顶网服务器频道 01月08日 新闻消息：Nutanix正在打造自己的Acropolis产品，更新的5.0版本则更加了超过45个新功能。

其中包括Acropolis数据平面、Prism管理平面、内嵌的虚拟机管理程序AHV。据Nutanix称，这些新增项让AHV成为一个整合所有虚拟工作负载的候选目标。

Nutanix表示，他们的目标是通过自己内部套件也就是Enterprise Cloud Platform提供类似Amazon公有云的属性。其中一部分就是能够开启或者关闭应用基础设施服务组件，而无需直接与底层基础设施进行交互。

第五代的AOS提供了：

Acropolis数据平面

- Acropolis File Services（AFS），这是一个原生的文件存储服务，不需要独立的NAS产品，目前已经向客户提供，可以运行在ESXi和AHV虚拟机管理程序上

- Acropolis Block Services（ABS），增加了对动态负载均衡和闪存固定的支持，可以获得更高的性能，通过CHAP提高安全性，让客户端服务器通信更安全，在线调整大小可以实现更高的可用性

- Oracle成为ABS认证的工作负载

- Metro Availability同步复制把Metro Availability Witness作为一个轻量级服务，可以运行在任何地方以实现无中断的、站点到站点的自动故障切换，监控两边站点的状态

- 5.0版本中的压缩算法大幅提高了压缩性能，可自动用于全闪存系统中

- 单节点复制目标，这样小规模部署就可以把备份数据和快照数据复制到更大规模的部署中。

AHV（Nutanix原生的虚拟机管理程序）增强

- 具有亲和度的规则，这样虚拟机就可以固定到特定的一台主机或者一组主机上

- 反关联性规则，这样特定的一些虚拟机就不用永远运行在相同的一台主机上

- AcropolisDynamic Scheduling（ADS），让虚拟机管理程序可以检测CPU、内存和存储控制器热点，并将部署的虚拟机迁移到负担较轻的主机上

- CPU/Memory Hot Add技术预览版，让管理员可以把vCPU和内存添加到一个运行中的虚拟机上，不会给服务造成影响（当然结果是更好的服务！）

Prism管理平面

- Prism自助服务：最终用户可以用他们自己的AD证书登录到Prism中，不管任何时候都可以部署和监控应用，基于管理员设置的策略

- 网络可视化：管理员可以了解虚拟机是如何连接到主机、NIC、机架交换机顶部以及VLAN，还有这些连接的运行状况

- ESXi管理：在Prism中可以做vCenter中常见的虚拟机操作例如创建、升级、删除、克隆等，这样只需要对不那么常见的维护和配置任务中使用vCenter

- Prism Pro中增加了即时容量预测功能

- Prism Pro搜索功能增加了对Boolean表达式的支持，此外还有保存搜索、自动更正、基于同义词的搜索等

- Nutanix认为，AHV虚拟机管理程序已经为所有生产工作负载做好了准备，客户可以在此之上实现标准化，未来的版本还将准备微细分和网络调度等功能。

AOS 5.0版本软件目前已经可以下载，获支持的客户可以通过Nutanix支持门户下载AOS 5.0版本软件，很快客户还可以通过一键式升级过程获得该软件。