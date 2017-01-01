【IT最大声01.07】业界首款通用5G调制解调器发布

致力于解决早期防火难题的产品“Fotric 123云热像”正式登陆2017 CES。这款产品可以在火灾远未发生之前就能预测是否即将起火，且能够透烟透雾，在夜间也能成像。作为一款“黑科技”，能让你在手机上随时随地看到监控区域的火灾风险实时视频。
——Fotric 123 直接从物体表面的温度入手，一旦温度超过设定数值或发生异常变化时立即触发警报，实现真正意义上的“极早期预警”。借助高达±0.1摄氏度的温度灵敏度，Fotric 123 在预警的同时能保证极高的精度。
在本届消费电子展(CES 2017)期间，Brad Sams 已经抢先在 Twitter 上证实了“创作者更新”会在今年四月份到来。如果 Windows 10“创作者更新”真能在 4 月份到来，那它将正好赶在微软开发者大会(Build 2017)召开前几周推送。
——此前，有关 Windows 10“1703 版”的内部引用信息暗示，“创作者更新”会在 2017 年 3 月份到来。按照惯例，“1703”的前两位数应该表示年份，而后两位数应该表示月份(比如此前的 1511 和 1607)。
在上海国际会议中心举办的Freebuf互联网安全创新大会（FIT 2017）上，全球领先的专业物联网开发和云服务平台机智云与上海斗象科技（漏洞盒子）联合宣布将共同建立物联网安全研究联合实验室，率先针对物联网设备及系统的安全进行研究。
——机智云与斗象科技将凭借各自的技术优势，共建物联网安全研究实验室，针对物联网安全领域，对物联网设备及系统的安全进行研究、开发及测试，为物联网设备的使用安全保驾护航，
中国领先的导航电子地图提供商易图通科技（北京）有限公司（“易图通”）正式宣布与全球领先的高科技工程咨询研发公司法国亚创集团（“亚创”）签署独家战略合作协议，双方将共同为自动驾驶领域中的汽车行业客户提供仿真测试解决方案。
——亚创全球CEO多米尼克表示：“非常高兴能与易图通成为合作伙伴关系，易图通将是亚创在技术创新前沿领域中的理想合作伙伴，双方的联盟完全符合我们的自动驾驶战略，并且能够为集团的自动驾驶仿真测试、特殊工程及研发提供支持。中国是亚创的一个关键目标市场，通过与易图通合作，我们将进一步发展在中国的业务。”
英特尔的5G产品组合中增加了英特尔® 5G调制解调器。它是世界上首款全球通用的5G调制解调器，搭载了一个能够同时支持6GHz以下频段和毫米波频段的基带芯片，旨在推动初始5G频段在全球范围的试验和部署。
——该调制解调器支持超宽频操作、超低延迟的千兆级网络吞吐量，并与英特尔6GHz以下频段 5G RFIC和28GHz 5G RFIC搭配使用，支持全球范围内各地不同主要频段的5G系统。