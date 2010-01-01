CES 2017：英特尔展出虚拟现实计算之强大及Alloy项目路线图

英特尔首席执行官Brian Krzanich在今年的CES（消费电子展）上主题发言的焦点不是处理器，而是芯片巨头英特尔将如何提供提供时下炫酷的虚拟现实（VR）体验计算背后的计算能力。

ZD至顶网服务器频道 01月06日 新闻消息： 英特尔首席执行官Brian Krzanich在今年的CES（消费电子展）上主题发言的焦点不是处理器，而是芯片巨头英特尔将如何提供提供时下炫酷的虚拟现实（VR）体验计算背后的计算能力。

Krzanich本周在拉斯维加斯开幕的CES大会上向与会者表示，“我们相信虚拟现实是制胜的法宝。我们谈虚拟现实时不可能不讲融合现实（Merged reality）。英特尔一直在开发的技术驱动了二者的发展，如RealSense和我们的Alloy项目。”

英特尔的Alloy项目是一款汇集全部功能的融合现实耳机，利用 RealSense技术提供身临其境的体验。Krzanich在谈到此款8月首次推出的耳机时表示，该款耳机将于2017年第四季度通过英特尔合作伙伴进行产品化。

该款耳机含两个RealSense摄像机、整合计算功能、视觉传感器和电池。

Alloy项目旨在将融合现实（虚拟现实和增强现实的合成）概念成为现实，这意味着用户可以利用耳机看到别人，耳机内置了无缝跟踪，可以将实体房间转变成虚拟房间。

Krzanich特别强调了虚拟现实技术在各个领域的重要性，他表示，“物理世界和视觉世界在崛起。我们要展示的是虚拟现实如何改变了旅游、改变了工作、改变了游戏。”

Krzanich表示，例如，虚拟现实影响到太阳能电池板检查员的工作环境。太阳能电池板需要定期检查，而如果将虚拟现实功能加在无人机上，检查员就可以从360度内的任何角度检查，并可以执行远程检验。

HypeVR是总部设在圣地亚哥的英特尔合作伙伴，其创始人Ted Schilowitz表示，他的公司已经实现了首个所谓的“环绕行”虚拟现实体验，用户因此可以在虚拟现实环境中朝不同方向移动。英特尔技术则是该体验的核心。

Schilowitz表示，“我们想进一步推动视频核心的概念。而这需要大量的计算，这就是我们与英特尔合作的原因。”

总部设在加州圣克拉拉的英特尔也在试图改变虚拟现实在涉及体育和娱乐等领域的玩法。2016年，英特尔收购了虚拟现实初创Voke，目前英特尔正在开发令VR爱好者可以在虚拟现实里观看体育比赛的系统。

Krzanich 强调指出，“观众可以切换到体育赛事里、音乐会上、甚至颁奖典礼第一排的座位上。“

谈到将来，Krzanich强调表示，英特尔未来的计划是继续在虚拟现实体验上投资。

他表示，“任何新的技术，总是与硬件和软件及内容分不开的。我们认为这些体验正是虚拟现实的发展方向。”